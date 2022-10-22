Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic küslüğü Zeynep Bastık konserinde sona erdi. Sosyal medya bu barışmayı kutluyor

Aylardır küs olan sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz, önceki akşam Zeynep Bastık konserinde barıştı.

Dün akşam Zeynep Bastık konserine giden Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic, konserde bir araya gelerek dans etti.

O anları Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından 'Yeter bu ayrılık' notuyla paylaşınca, adeta sosyal medya yıkıldı.

KERİMCAN DURMAZ DANLA BİLİC NEDEN KÜSTÜ?

Kerimcan Durmaz katıldığı bir canlı yayında Danla Bilic ile neden küstüğünü şu sözlerle açıklamıştı:

"Birkaç kez Danla Bilic'in kanalına video çektik. Çok sevildi, 10 milyon izlendi. Danla her istediğinde ben hep kanalına gittim. Ama ben Danla'yı kanalıma çağırınca 'Menajerimle görüşmem gerekiyor' dedi ve sonra haber vermedi. Ben de sinirlenip takipten çıktım"

