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  • Çilgın Dondurmacı'dan üzücü haber geldi. Dans ettiği kadının kocasının kurşun yağdırdığı iddia edildi

Çilgın Dondurmacı'dan üzücü haber geldi. Dans ettiği kadının kocasının kurşun yağdırdığı iddia edildi

Müşterileri ile yaptığı danslar ile meşhur olan ve Çılgın Dondurmacı olarak ünlenen Mehmet Dinç, beraber dans ettiği Arap kadının kocasının silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Dinç hemen yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:04
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Dans ettiği kadının kocasının kurşun yağdırdığı iddia edildi. Çilgın Dondurmacı'dan üzücü haber geldi

Çilgın Dondurmacı'dan üzücü haber geldi. Dans ettiği kadının kocasının kurşun yağdırdığı iddia edildi
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Kendisinden dondurma satın almaya gelen kadınlarla yaptığı danslarla bilinen Mehmet Dinç'in, geçtiğimiz haftalarda beraber dans ettiği Arap bir kadının kocası tarafından silahla vurularak yaralandığı iddia edildi.

Yoğun bakımda tedavi gördü

Olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Dinç, günlerce tedavi edildi. Dinç’in son durumu da sevenleri tarafından merak ediliyordu. Çılgın Dondurmacı’nın son durumuna ilişkin bilgiler geldi.

Tekrar dondurma tezgahına döndü

Mehmet Dinç, hastaneden taburcu olmasının ardından işinin başına döndü ve yeniden dans videoları paylaşmaya başladı. Ancak yaşadığı üzücü olay hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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alıkınık
10.01.2023 14:47
karına sahıp çıkadın ya yavşak karısı ortada gezıyor adamdan dans ediyor adam belkide yedi sen nin karın namuslusa oturuydu-ı evinde yavşaklar  
 
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