Çilgın Dondurmacı'dan üzücü haber geldi. Dans ettiği kadının kocasının kurşun yağdırdığı iddia edildi

Kendisinden dondurma satın almaya gelen kadınlarla yaptığı danslarla bilinen Mehmet Dinç'in, geçtiğimiz haftalarda beraber dans ettiği Arap bir kadının kocası tarafından silahla vurularak yaralandığı iddia edildi.

Yoğun bakımda tedavi gördü

Olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Dinç, günlerce tedavi edildi. Dinç’in son durumu da sevenleri tarafından merak ediliyordu. Çılgın Dondurmacı’nın son durumuna ilişkin bilgiler geldi.

Tekrar dondurma tezgahına döndü

Mehmet Dinç, hastaneden taburcu olmasının ardından işinin başına döndü ve yeniden dans videoları paylaşmaya başladı. Ancak yaşadığı üzücü olay hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.