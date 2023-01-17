﻿Sanayide silahlı kavga: Yere düşürdüğü silahıyla öldürüldü

Ümraniye'de Deniz Sanayi Sitesi'nde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın kamera kayıtları ortaya çıktı.

Saray Mahallesi Deniz Sanayi Sitesi'nde, dün, iki sürücü arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmaya esnafların da dahil olmasıyla yaşanan kavgada silahla vurulan Emrah G'nin (32) hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Emrah G'nin otomobilinden inerek, tartıştığı panelvan aracın sürücü kapısını açtığı, çevredeki esnafın da Emrah G'yi araçtan uzaklaştırdığı görülüyor.

Kayıtlarda, esnaf ile Emrah G. arasındaki tartışma sürerken, Emrah G'nin aracını biraz ileriye aldıktan sonra çevredekilere ateş etmeye başlaması, silah sesi ile bazı esnaflar kaçarken, bazılarının da açılan ateşten korunmak için araçların arkasına saklanarak siper alması yer alıyor.

Saray Mahallesi'ndeki Deniz Sanayi Sitesi'nde aracıyla seyir halinde olan Emrah G. ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşanmış, çevredeki esnafın da müdahil olduğu kavgada Emrah G, üzerindeki tabancayla çevreye ateş açmıştı.

Olayda 6 kişi yaralanırken, yere düşen silahı alan bir kişi tarafından başından vurulan Emrah G, olay yerinde hayatını kaybetmişti.(AA)