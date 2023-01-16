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Ankara'da silahlı saldırı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 00:49
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Mamak ilçesinde silahlı saldırı

Ankara'da silahlı saldırı
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Hürel Mahallesi 11. Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan Gökhan T. ayağından, Ramazan İ. ise omzundan yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis ekiplerinin failin kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor. (AA)

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