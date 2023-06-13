Datça’da UFO paniği. Böylesi ilk kez görüntülendi

Muğla’nın Datça İlçesi’nde dün gece UFO paniği yaşandı. Gökyüzündeki garip ışıkları olan cismi fark edenler adeta nefesini tutarak UFO’nun her hareketini gözlerini kırpmadan takip etti.

Datça’da UFO paniği. Böylesi ilk kez görüntülendi

Editör: Erhan SONGÜR

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesinin ardından Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar iptal edilmişti.

Bu olaydan yaklaşık 2 ay sonra dün gece Muğla’nın Datça İlçesi’nde saat 22.30 sıralarında UFO paniği yaşandı. Garip ışıkları olan cismi görenler gözlerini gökyüzünden alamadı.

Vatandaşlar cismin UFO olacağını belirtirken, görüntüleri Şanver Gün adlı kişi cep telefonuyla çekti.

Şanver Gür, "Daha önce Datça semalarından Elon Musk'un roketleri geçmişti ama bu çok farklıydı. Bu bugüne kadar görülmemiş bir şeydi. Adeta bir uçan daire gibi üstümüzde süzüldü. Bazen yavaş gidiyor, bazen hızlanıyordu" dedi.

Cismi gören bir vatandaş ise, “Onun hareketlerini izlerken adeta büyülendim. Keşke buraya inse de beni bu ülkeden alıp götürse diye içimden geçirdim” diye konuştu.

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