Kahramanmaraş'ta UFO paniği

Şehir merkezi semalarında dün akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi. Vatandaşların görüntülediği cisim bir süre sonra gözden kayboldu.

Kahramanmaraş'ta UFO paniği

(İHA) Kahramanmaraş şehir merkezinde ilginç bir olay yaşandı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan tanımlanamayan cisim dikkat çekti.

Şehrin batı kesimlerinin semalarında görüntülenen cismin ne olduğu merak konusu oldu.

Bazen parlak, bazen de koyu renge bürünen yuvarlak cisim bir müddet aynı konumda bekledi.

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ORTADAN KAYBOLDU

Sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedilen cisim, bir müddet sonra kayboldu.

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Kamera kaydı alan vatandaşlar, “Kahramanmaraş’ta bu görüntü nedir. Ufo var. Bir büyüyor bir küçülüyor gibi.

Şu anda belirleyemediğimiz bir ışık var, bunun ne olduğunu tam olarak kestiremedik. Hareket ediyor gibi.

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Dönen bir cisim olduğu anlaşılıyor. Yerinde sabit bir şekilde dakikalardır aynı konumda.” ifadelerini kullandı.

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