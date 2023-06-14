Elon Musk'tan şok açıklama: İnsanlar zaten Cyborg

Risk sermayedarı Mark Anderson geçtiğimiz günlerde yapay zekanın dünya üzerindeki etkisini açıkladı. Bir Twitter kullanıcısı ise “insanların ne kadar yapay zekalaştığını” öğrenmek istediğini dile getirince ünlü iş insanı Elon Musk yanıt verdi.

Musk’a göre, insan evriminin bir sonraki aşaması, dijital zeka ile birleşmeyi içermektedir. Musk teknolojiyle etkileşime girme biçimimizin dijital zekayı hayatımıza entegre edeceğini ifade etti. Bu yüzden Musk, insanların cyborg (yarı robot) haline geldiğini düşündüğünü ifade etti.

“BİZ ZATEN CYBORG’UZ”

Musk konuyla ilgili paylaştığı tweet’te, ”Biz zaten cyborg’uz. Hafızamız ezici bir çoğunlukla bilgisayarlara yaptırılmıştır. Her şeyi pikseline kadar son derece hassas bir şekilde hatırlar” dedi.

“Cyborg” terimi, biyolojik ve yapay bileşenleri birleştiren sibernetik bir organizmayı temsil ediyor. Buna göre Musk, e-posta ve sosyal medya platformları gibi birçok verinin “dijital versiyonumuzu” yarattığı dedi.