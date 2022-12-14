Datça Kargı Koyu'nu alana taksit yapılacak. Cenneti taksit taksit satıyorlar

Muğla'nın Datça ilçesindeki Kargı Koyu’nun değerli araziler tüm itirazlara rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi tarafından satışa konuldu.

Özelleştirme İdaresi, 6 Kasım’da Datça Kargı Koyu’ndaki yaklaşık 37 bin metrekarelik alanı satışa çıkardığını açıklamıştı. Tamamı yeşil alan olan arazi, bir yarımada şeklindeki bölgede bulunuyor. Özelleştirme İdaresi’nin hazırladığı bilgi notuna göre satılacak araziler “3. dereceden arkeolojik sit alanında” yer alıyor.

Araziler, önceki imar planlarına “Doğal karakteri korunacak alanlar ile arkeolojik sit alanı” olarak işlenmesine rağmen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın değiştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı yeni imar planlarına araziler otel alanı olarak işlendi.

Satışa çıkarılan bölgede Antik Acanthus kenti bulunuyor ve en az 2000 yıllık Antik Karya Yolu bu alandan geçiyor.

Yapılan açıklamada “Toplam 36 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde) satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 18.00 olan son teklif verme tarihi 12 Ocak 2023 Perşembe günü saat 18.00’a kadar uzatılmıştır. Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, son teklif verme tarih ve saatine kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır” denildi.

48 AY TAKSİT DE YAPACAKLAR!

İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde, ihale bedelinin asgari yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 24 vade farkı uygulanacak.