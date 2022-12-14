14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Datça Kargı Koyu'nu alana taksit yapılacak. Cenneti taksit taksit satıyorlar

Datça Kargı Koyu'nu alana taksit yapılacak. Cenneti taksit taksit satıyorlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Muğla'nın Datça ilçesi Kargı Koyu’nda satışa çıkarılan ‘arkeolojik alan’ için teklif verme süresinin 12 Ocak’a kadar uzatıldığını ve alıcıya taksit yapılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 16:27
Takip Et

Datça'daki Kargı Koyu parsellere böldüler, cenneti taksit taksit satıyorlar

Datça Kargı Koyu'nu alana taksit yapılacak. Cenneti taksit taksit satıyorlar
+
Aa
-

Muğla'nın Datça ilçesindeki Kargı Koyu’nun değerli araziler tüm itirazlara rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi tarafından satışa konuldu.

Özelleştirme İdaresi, 6 Kasım’da Datça Kargı Koyu’ndaki yaklaşık 37 bin metrekarelik alanı satışa çıkardığını açıklamıştı. Tamamı yeşil alan olan arazi, bir yarımada şeklindeki bölgede bulunuyor. Özelleştirme İdaresi’nin hazırladığı bilgi notuna göre satılacak araziler “3. dereceden arkeolojik sit alanında” yer alıyor.

Araziler, önceki imar planlarına “Doğal karakteri korunacak alanlar ile arkeolojik sit alanı” olarak işlenmesine rağmen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın değiştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı yeni imar planlarına araziler otel alanı olarak işlendi.

Satışa çıkarılan bölgede Antik Acanthus kenti bulunuyor ve en az 2000 yıllık Antik Karya Yolu bu alandan geçiyor.

Yapılan açıklamada “Toplam 36 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde) satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 18.00 olan son teklif verme tarihi 12 Ocak 2023 Perşembe günü saat 18.00’a kadar uzatılmıştır. Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, son teklif verme tarih ve saatine kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır” denildi.

48 AY TAKSİT DE YAPACAKLAR!

İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde, ihale bedelinin asgari yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 24 vade farkı uygulanacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

doğrucu davut
14.12.2022 16:58
kesin antik bölgedir orası  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
5
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
6
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
7
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.