AKP’li belediye 24 stadyum büyüklüğündeki tarım arazisini satışa çıkardı. Şimdi hedef köylünün tarlası

AKP hükumeti art artda yaptığı özelleştirmeleri sürdürüyor.AKP'li Bergama Belediyesi, bütçesini tüketti. Hal böyle olunca da özelleştirme silahın çekti. Parasız kalan belediye, 10 ayrı köyde yer alan 26 ayrı taşınmazı satışa çıkardı.

Cumhuriyet'in haberine göre, 2022 için hazırladığı 277 milyon liralık bütçeyi 8 ayda tüketen Bergama Belediyesi, seçime bir yıldan az kala yeni taşınmaz satışları için düğmeye bastı.

Bütçesini denkleştirebilmek ve belediye hizmetlerini sürdürebilmek amacıyla İller Bankası’ndan 40 milyon lira borç isteyen, 68 milyon liralık da köy malını satma kararı alan Belediye Başkanı Hakan Koştu, çiftçilerin 15.5 milyon lira tutarındaki tarlasını satmak için ilk ihaleyi 8 Kasım, ikinci ihaleyi de 10 Kasım tarihinde yapılacak. Belediyenin düzenleyeceği açık artırmalarda 10 ayrı köydeki 26 ayrı taşınmazı satılacak.