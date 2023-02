2016 yılında yaşamını yitiren rock yıldızı David Bowie'nin 80 binden fazla özel eşyasının yer aldığı arşiv müzede sergilenecek. Londra'daki Victoria and Albert Müzesi, şarkıcıya ait fotoğraf, kostüm, mektup ve enstrümanların sergileneceğini açıkladı.

Eserler, müzenin Stratford'taki yeni binası The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts'da 2025 yılında sergilenecek.