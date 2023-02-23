23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Dünyaca ünlü müzisyenden Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Dünyaca ünlü müzisyenden Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Piyanist ve müzisyen Richard Clayderman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 13:41
Takip Et

Dünyaca ünlü müzisyen Richard Clayderman Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı yolladı

Dünyaca ünlü müzisyenden Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı
+
Aa
-

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; usta müzisyen Richard Clayderman, yayınladığı video mesajla depremlerden etkilenen insanlara üzüntüsünü dile getirdi.

Kariyeri boyunca 80 milyondan fazla albüm satan, 70 platin, 270 altın albüme ve 2 binden fazla konsere imza atan Clayderman, İstanbul'da vereceği 5 Mart'taki konserini erteleyerek, 28 Nisan'da sahne alacak.

Londra Royal Filarmoni Orkestrası, Tokyo Senfoni Orkestrası, Pekin Senfoni Orkestrası ve Şangay Filarmoni Orkestrası gibi prestijli orkestralar ile performanslar sergileyen Richard Clayderman, 1980 ve 1990lı yıllarda birçok çocuğun piyano çalması için ilham kaynağı olmuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
2
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
3
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
4
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
5
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
6
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
7
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor
﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor
﻿Kadın doktorlar uyardı. Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını tehdit ediyor
﻿Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
﻿Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
﻿Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
﻿Uçak düştü kurtulan olmadı
﻿Uçak düştü kurtulan olmadı
﻿Uçak düştü kurtulan olmadı
﻿Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Geleceğine dair kararını verdi
﻿Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Geleceğine dair kararını verdi
﻿Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Geleceğine dair kararını verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.