Davutoğlu resmen açıkladı. 'Cumhurbaşkanı adayı olacağım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Davutoğlu resmen açıkladı. 'Cumhurbaşkanı adayı olacağım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önümüzdeki seçimlerde aday olacağını duyurarak, “İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağım.” dedi.

davutoglu-mdm7-cover.jpg

14 Mayıs'taki genel seçimlerde Davutoğlu, altılı masada yer almış ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklemişti. Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi ise seçimlere CHP logosunun altında girmişti.

Gelecek Partisi 2023 genel seçimlerine CHP listelerinden seçime girmiş ve CHP listelerinden Gelecek Partisi için 19 kişilik yer ayrılmıştı. Seçimlerin ardından Davutoğlu'nun partisinden 10 kişi milletvekili olmuştu.

039f8027cf61460cb4561e7f47bc62e1.jpg

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞIM"

Davutoğlu, son açıklamasında önümüzdeki seçimlerde aday olacağını duyurarak, “İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağım.” dedi.

İlgili Haberler
Davutoğlu’ndan ‘ittifak’ mesajı: Bütün partilere kapımız açık
Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da girdiği o kareye çok sert tepki. 'Hiç mi utanmıyorsunuz'
Davutoğlu yerel seçim için iddialı mesajlar verdi. 'Gümbür gümbür geleceğiz'
Davutoğlu'ndan, CHP Genel Başkanı seçilen Özel'e tebrik telefonu
Davutoğlu'ndan, CHP Genel Başkanı seçilen Özel'e tebrik telefonu
Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Adalet Bakanı Tunç’tan Kritik ‘yargı paketi’ açıklaması Gündem
Adalet Bakanı Tunç’tan Kritik ‘yargı paketi’ açıklaması
Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak sözler: Kan, savaş, ihtiras, tutku... Spor
Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak sözler: Kan, savaş, ihtiras, tutku...
Tuba Büyüküstün ödül törenine korku filminden çıkmış gibi geldi. Sosyal medyanın diline düştü Magazin
Tuba Büyüküstün ödül törenine korku filminden çıkmış gibi geldi. Sosyal medyanın diline düştü
Göztepe Başkent'te kazandı 3'te 3 yaptı Spor
Göztepe Başkent'te kazandı 3'te 3 yaptı
Fenerbahçe'nin 100. derbi zaferinin perde arkası. Fatih Saboviç yazdı Spor
Fenerbahçe'nin 100. derbi zaferinin perde arkası. Fatih Saboviç yazdı
Ünlü oryantal Didem Kınalı sokak ortasında gasp edildi Magazin
Ünlü oryantal Didem Kınalı sokak ortasında gasp edildi