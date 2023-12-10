Davutoğlu resmen açıkladı. 'Cumhurbaşkanı adayı olacağım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önümüzdeki seçimlerde aday olacağını duyurarak, “İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağım.” dedi.
14 Mayıs'taki genel seçimlerde Davutoğlu, altılı masada yer almış ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklemişti. Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi ise seçimlere CHP logosunun altında girmişti.
Gelecek Partisi 2023 genel seçimlerine CHP listelerinden seçime girmiş ve CHP listelerinden Gelecek Partisi için 19 kişilik yer ayrılmıştı. Seçimlerin ardından Davutoğlu'nun partisinden 10 kişi milletvekili olmuştu.
"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞIM"
Davutoğlu, son açıklamasında önümüzdeki seçimlerde aday olacağını duyurarak, “İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağım.” dedi.