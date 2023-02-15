Ogün Kaptanoğlu depremzede Zeynep'in köpeğine kulübe yaptı. ''Dediğin gibi Zeynep, o da üşümesin yazık''

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oyuncu Ogün Kaptanoğlu da KIF ekibi ile depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kaptanoğlu, geçtiğimiz gün küçük Şevket’i enkaz altından çıkardıkları anı sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerde; ünlü oyuncu, Şevket’in "Beş dakika sonra kaldıracak mısınız?" sorusuna, "Beş dakika, bilemedin 10 dakika sonra sizi çıkaracağız oradan. Az kaldı abiciğim" yanıtını veriyordu.

"SÖYLEDİKLERİNİ UNUTAMAYACAĞIZ"

KIF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay’ın Defne bölgesine ağır hava koşulları nedeniyle 19 saatte gittiklerini ve afetin 38'inci saatinde çalışmaya başladıklarını aktaran Ogün Kaptanoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hatay'a ulaşan üçüncü arama kurtarma ekibiydik, ulaştığımız an kurtarma çalışmalarına başladık. Antakya Spor Salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp, kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6.5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik. Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime'yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız. Sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki Şevket; anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizde ki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı."

"YÜZÜNDEN GÜLÜŞLERİN EKSİK OLMASIN ÇOCUK"

"İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk milletinin başı sağ olsun, geçmiş olsun" diyen Ogün Kaptanoğlu, adının Zeynep olduğunu açıkladığı depremzede çocuk ile birlikte köpeğine kulübe yaptı.

Kulübenin fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Dediğin gibi Zeynep, o da üşümesin yazık! O güzel kalbinden, yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk" mesajını yazdı.

