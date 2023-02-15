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Gelin bu çocuğa anlatın İmar barışını. Annesini, babasını kardeşlerini kaybetti. Yemek kuyruğuna tek başına girdi, yemeği yemedi yere çöktü

Deprem felaketi sonrası ortaya çıkan bir video yaşanan dramı ortaya çıkardı. Depremde annesini, babasın ve kardeşlerini kaybeden bir çocuk yemeğini yiyemeyerek yere çöktü. Videoyu izleyenler “Gelin bu çocuğa anlatın İmar barışını” dedi. Görüntüde bir kişi yanına geldi teskin etmek için. Ama cesaret edemedi çocuğa dokunmaya...

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:32
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Yemek kuyruğuna tek başına girdi, yemeği yemedi yere çöktü

Gelin bu çocuğa anlatın İmar barışını. Annesini, babasını kardeşlerini kaybetti. Yemek kuyruğuna tek başına girdi, yemeği yemedi yere çöktü
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Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 418 oldu. Depremde başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 10 kentte büyük yıkım gerçekleşti.

Deprem sonrası yıkılan binalar imar barışını tartışmaya açarken çok sayıda vatandaş ailesinden ve yakınlarından kayıplar yaşadı. Hayatta kalan depremzedeler sevdiklerini kaybetmenin acısının yanı sıra zorlu hayat şartları ile mücadele ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN VİDEO

Depremden sonra sosyal medyada paylaşılan bir video bölgede yaşanan dramı gözler önüne serdi. Depremde annesini, babasını ve kardeşlerini kaybeden Gökhan isimli bir çocuk kaldığı çadır kentte tek başına yemek kuyruğuna girdi. Küçük çocuk yemeğini aldı ama yiyemeden olduğu yere çöktü ve ağlamaya başladı.

GELİN BU ÇOCUĞA ANLATIN İMAR BARIŞINI

Deprem felaketi sonrası tartışma konusu olan maddelerden biri de imar barışı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imar barışının yasalaşması sonrası yaptığı seçim mitinglerinde, söz konusu düzenleme ile çok sayıda kişinin sorunlarını çözmekle övündü. Ancak deprem sonrası ortaya çıkan tablo imar barışının verdiği büyük zararı ortaya çıkardı. Vatandaşlar, tek başına önünde yemekle ağlayan Gökhan’ı örnek göstererek “Gelin bu çocuğa anlatın imar barışını” diyor.

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