15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Ersoy: Sağlam raporu verilen binalara geçilebilir 

Bakan Ersoy: Sağlam raporu verilen binalara geçilebilir 

"Vatandaşlarımız e-Devlet sistemi üzerinden binalarının rapor süreçlerini takip etsinler" diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sağlam raporu almış binalara artık yavaş yavaş geçmelerini, kendilerinden normalleşme sürecinin tamamlanması için özellikle ricada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:44
Takip Et

Bakan Ersoy: Sağlam raporu verilen binalara geçilebilir 

Bakan Ersoy: Sağlam raporu verilen binalara geçilebilir 
+
Aa
-

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda oluşturulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. 

Kamuya ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitinin tamamlandığını belirten Bakan Ersoy, kentte enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını aktardı. 

Enkazın taşınacağı yerin, numarasının ve nereye döküldüğünün kayıt altına alındığını belirten Ersoy, "Güvenlik çemberi içindeki bölgelere enkazları kaydırıyoruz" diye konuştu. 

"11 BİNİ AŞKIN KONTEYNER KURULACAK"

Malatya'da 18 noktada konteyner yerleşim merkezi kurulacağını kaydeden Bakan Ersoy, ilk etapta 11 bini aşkın konteyner kurulacağını, 1110'unun da hizmet vermeye başladığını söyledi.

Kentte kamu binalarının hasar tespitlerinin tamamlandığını vurgulayan Ersoy, hasarsız kamu binalarında bugün itibarıyla hizmet verilebileceğini söyledi. Ersoy, hasarlı kamu binalarındaki hizmetlerin ise sağlam binalara taşınılmasıyla başlayacağını dile getirdi.

'BİNA RAPOR SÜREÇLERİNİ E-DEVLET'TEN TAKİP EDİN'

Özel mülkiyetteki binaların hasar tespitlerinin hızlı şekilde devam ettiğini aktaran Bakan Ersoy, "En geç 1 hafta içinde tamamı denetlenmiş olacak. Sağlam raporu verilmiş olan binalara vatandaşlarımızın geçip, normalleşme sürecinin bu aşamasını da tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız; e-Devlet sistemi üzerinden binalarının rapor süreçlerini takip etsinler. Sağlam raporu almış binalara artık yavaş yavaş geçmelerini, kendilerinden normalleşme sürecinin tamamlanması için özellikle ricada bulunuyoruz" diye konuştu.

KÜLTÜREL VARLIKLAR İÇİN ÇALIŞMA

Deprem bölgesindeki kültürel varlıklara ilişkin de Bakan Ersoy, "Mülkiyeti kamuya ait, bakanlığımıza veya kurumlarımıza ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitini tamamladık. Tekrar restorasyon çalışmalarına buralarda başlayacağız. Zaten yarın itibarıyla Hatay ve Antakya'ya da geçiyorum. Burada 1 tane müzemizde kısmi hasar vardı; onun dışında ciddi hasar yok. Bir de Gaziantep Kale'mizle ilgili hasar var. Mülkiyeti kamuya ait olan binalar, kültür varlıkları için söylüyorum. Onların da hızlı bir şekilde restorasyon çalışmalarına tekrar başlayacağız" dedi.

Vakıf yapılarına ilişkin tespitlerin de tamamlandığını aktaran Ersoy, tüm vakıf mülkleri için koruma çemberlerinin oluşturulduğunu hatırlattı.

ÖZEL MÜLKİYETTEKİ YAPILAR İÇİN AYRI PAKET

Mülkiyeti şahıslara ait tescilli yapılara ilişkin de çalışma başlattıklarını anlatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bunların da her birine yarından itibaren özellikle Hatay ve Antakya bölgesinde bir tabela takıyoruz. Bunların tescilli yapı olduğunu, çalışmalar sırasında bakanlık görevlileri nezdinde enkazın kaldırılması ile ilgili uyarı levhalarını da takmaya başlıyoruz. Bunlarla ilgili tespit çalışmalarını da çok kısa süre içerisinde bakanlığımıza bağlı kurumlarca tamamlayacağız.

Ben de yarın yerinde ziyaret edeceğim. Özel mülkiyetteki yapıların tekrar restore edilmesi için ayrı bir paket de hazırlıyoruz. Mülkiyet sahipleriyle ilgili konuşacağız. Onlar restore ederlerse maddi veya teknik destek olacağız. Bu çalışmaları da tamamladıktan sonra normalleşmeyi o bölgelerde de başlatmış olacağız."(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
4
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.