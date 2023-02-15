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Ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı 

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde büyük hasar gören binaların yıkımına başlandı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:33
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İslahiye'de deprem sonrası ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı 

Ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı 
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 şiddetinde, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 şiddetindeki depremlerde en fazla hasar gören yerlerden olan İslahiye ilçesinde çok hasarlı ve hasarlı binaların yıkımına başlandı.

Yıkılma tehlikesi bulunan ve acil yıkılma kararı alınan binalar iş makineleri yardımıyla kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

DAİRELER BOŞALTILDI

Yıkım çalışması yapılan binaların çevresinde ise güvenlik güçleri tarafından tedbir alınırken yıkım sahasına girmesi engelleniyor. Yıkılacak binalarda ise kullanılabilecek durumdaki eşyaların alınarak, dairelerin boşaltıldığı görülüyor.(AA)

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