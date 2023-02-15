15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adana depreminin ardından gözaltılar var

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da 11 binanın yıkılmasıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:19
Takip Et

Adana depreminin ardından gözaltılar var

Adana depreminin ardından gözaltılar var
+
Aa
-

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte inşa edilen Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'inin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler B.Ç.D, M.R.A, M.Ş, M.H, E.N.S, Ö.F.G, H.Z.Y, B.A, M.H.T, A.K. ve A.Ş, "olası kastla yaralama ve ölüme neden olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Diğer 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, kentteki 11 binanın depremlerde yıkılması nedeniyle aralarında inşaat mühendisi, müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheliyi gözaltına almıştı. "Olası kastla yaralama ve ölüme neden olmak" iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü.(AA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
1
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
3
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
5
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Kazak ressam tablosunu sattı, gelirini depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu sattı, gelirini depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu sattı, gelirini depremzedelere bağışladı
﻿Heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
﻿Heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
﻿Heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
﻿'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı
﻿'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı
﻿'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı
﻿Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
﻿Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
﻿Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.