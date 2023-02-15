Adana depreminin ardından gözaltılar var

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte inşa edilen Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'inin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler B.Ç.D, M.R.A, M.Ş, M.H, E.N.S, Ö.F.G, H.Z.Y, B.A, M.H.T, A.K. ve A.Ş, "olası kastla yaralama ve ölüme neden olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Diğer 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, kentteki 11 binanın depremlerde yıkılması nedeniyle aralarında inşaat mühendisi, müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheliyi gözaltına almıştı. "Olası kastla yaralama ve ölüme neden olmak" iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü.(AA)