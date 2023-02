Yaşlı kadının yardım çığlığı yürek dağladı: Süleyman Soylu buraya gel, Erdoğan nerdesin?

630034

Depremde 10. gün. Ölü sayısı 35 bini geçti ve rakam an be an artıyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardım ulaştıran AHBAP ve Babala'cılar, tersini savunmalarına rağmen yardımda sınıfta kalan iktidar çevreleri tarafından hedef alınmaya devam ediyor.

Depremzedeler ve yakınları enkaz altında kalanlar çaresiz...

7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin yerle yeksan ettiği Hatay’ın Antakya ilçesinde kameralara yansıyan görüntüler isyan ettiriyor.

Sosyal medyada depremzedeler ve yardım için bölgeye giden vatandaşların anlattıkları, yayınladığı fotoğraflar, videolar yürek sızlatarak, ortaya çıkan çaresizliği ortaya koyuyor.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaşlı kadının ağlayarak "oğlum taşların altında Süleyman Soylu, Erdoğan neredesiniz?" çığlığı yürekleri parçaladı.

İşte o sözler...

"DEVLET NEREDE?"

"Yeğenim var. Oğlum taşların altında kaldı. 5 gündür gelen yok. Süleyman Soylu Antakya'ya gel. Tayyip Erdoğan sana parti gönderiyorum nerdesin? Ciğerlerim yandı, ciğerlerimi yaktılar, kavurdular ciğerlerimi gücüm bitti. Yetişin imdadımıza. Devlet nerede Yetişin Allah rızası için."