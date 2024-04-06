Yunus Akgün hayat kurtardı

İngiltere Championship’in 41. Leicester City sahasında Birmingham City ile kozlarını paylaştı.

King Power Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Leicester sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın 28. Dakikasında ev sahibi ekip Dewsbury-Hall’un golü ile perdeyi açarken Birmingham 45. DakikadaStansfield’in golüyle eşitliği buldu.

Karşılaşmaya 81. Dakikada dahil olan Yunus Akgün’ün 87’de Stephy Mavididi’ye yaptığı asist ile karşılaşma 2-1 bitti.

İngiltere'deki performansı ile beklentilerin altında kalan Yunus Akgün bu asisti ile bir anda taraftarların sevgisini kazandı.

Bu galibiyet ile birlikte 88 puana ulaşan Leicester bitime 5 hafta kala liderliğini sürdürdü.