Kulüpler bastırıyor Mehmet Büyükekşi direniyor. Fenerbahçe'den flaş karar

Mehmet Büyükekşi yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan skandalların ardından eleştirilerin odak noktasında.

Sports Digital Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, TFF'den olağanüstü genel kurula gidilmesi talebinde bulundu.

Ancak Mehmet Büyükekşi ve ekibi temmuz ayında yapılacak mali genel kurula kadar göreve devam edip, daha sonra seçimli genel kurula gitmeyi planlıyor.

Kulüpler Birliği'nin de bu tarihi çok geç olarak gördüğü ve 4 büyüklerin tamamı başta olmak üzere 18 kulübün acilen seçimli genel kurula gidilmesini istediği ifade edildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, istifa etmesi ve olağanüstü seçimli genel kurulun Türk futboluna pozitif katkı sağlayacağını ve kaotik ortamdan çıkaracağını düşünmüyor.

Büyükekşi olası bir seçimli genel kurulda aday olup olmama konusundaki kararını ise henüz vermiş değil.

Yağız Sabuncuoğlu; TFF'nin, Kulüpler Birliği’nin 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidelim' talebini reddettiğini açıkladı.

Sabuncuoğlu ayrıca Kulüpler Birliği'nin, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidilmesi için pazartesi günü noter eşliğinde imza toplayacağını aktardı.

Yağız Sabuncuoğlu; Fenerbahçe'nin de TFF'nin seçimli genel kurula gitmesi için delegeleriyle birlikte Pazartesi günü noter eşliğinde imza verecek kulüplerden biri olduğu vurguladı.