Hitler'in kayıp hazinesinin yeri savaş günlüğünde ortaya çıktı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir Nazi subayı tarafından yazılan savaş günlüğünde belirtilen yerin, kazı yapılan arazi olduğunu savunan define avcıları ve tarihçiler arasında fikir ayrılığı yaşanıyor.

Günlükte, savaşı sürdürmek için saklanan hazinelerin yerlerinin detaylandırdığı söyleniyor. Discoverer Magazine Exploration Group (GEMO) adlı bir grubun tarihçileri Facebook'ta yaptıkları paylaşımda, "En önemli bulgumuz, Minkowskie köyünün 'Savaş Günlüğü'nde belirtiliyor olmaması” diyerek define avcılarının yanlış yolda olduğunu belirtti.

Efsaneye göre, hazine savaş döneminde bir polis merkezinde saklandı ve ardından Polonya'nın Wrocław şehrinde Nazi subayları tarafından kasalara yerleştirildi. Bu süreçten sonra altınların nerede olduğuna dair bir iz bulunmuyor.

'Breslau Altını' olarak adlandırılan hazinede, Kızıl Ordu tarafından yağmalanmaktan korumak için zengin Almanların Nazi subaylarına teslim ettiği kıymetli mücevher hazineleri de içerdiği düşünülüyor.

'MEKTUP SEVGİLİYE YAZILMIŞ OLABİLİR'

Tarihçiler ayrıca 'Savaş Günlüğü'ne dâhil olan bir mektubu da inceledi. Vakıf, mektubun kıdemli bir Nazi subayı tarafından sarayda çalışan bir sevgiliye yazıldığını iddia etti.

Nazi subayının yazdığı mektupta şu ifadelere yer veriliyor:

'Sevgili Inge, Tanrı'nın izniyle görevimi yerine getireceğim. Bazı taşımalar başarılı oldu. Kalan 48 ağır Reichsbank sandığı ve tüm aile sandıkları burada. Sana emanet ediyorum. Nerede olduklarını sadece sen biliyorsun. Tanrı size ve bana yardım etsin, görevi yerine getirin. Teşekkürler!'

KİŞİSEL EŞYALAR VAR

'Michaelis' adlı bir Nazi subayı tarafından gotik tarzda Almanca beş sayfalık mektupta, tablonun diğer değerli eşyalarla birlikte sakladığını yazıyor. Ayrıca, Aşağı Silezya'nın Gauleiter'ı ve daha sonra Heinrich Himmler'in Nisan 1944'te tutuklanmasından sonra son SS Reichsführer olan Karl Hanke olduğu düşünülen Hanke adlı birinden de bahsediliyor.

Michaelis mektupta şunları yazdı: "Evet, Hanke haklıydı, kutular Krakow'dan kültürel eşyalar içeriyor. Geriye dönüp baktığımda, bir zamanlar Flämming'e ait bir koleksiyondu. Biliyorsun, sevgili dostum, kültüre bayılırım ama bu benim için çok fazlaydı. Kayıp Raphael'i bulmak, savaşın bitiminden bu yana sanat dünyasındaki en büyük sansasyon olacaktır."