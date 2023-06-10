Değil bakan Mehmet Şimşek Kara Şimşek de çözemez!..

2022 yılında resmi verilere göre Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç toplam satış sayısı;

783 bin 283 adet…

Peki otomobil ve hafif ticari araç fiyatları neden bu kadar pahalı?

Yerli 2023 model EGEA 1,6 Easy dizel, otomatik vitesi bir araçtan örnek vereyim.

Bayilerde araç net satış bedeli: 349.194,16 TL

Asgari ÖTV Matrahı: 338.715,87 TL

ÖTV bedeli: %80 279.355,33 TL

K.D.V. Matrahı: 628.549,49 TL

KDV bedeli %18: 113.138,91 TL

ÖTV + KDV tutarı: 392.494,78 TL

Verginin de vergisini alan bir sistem kurulu…

Motorlu Taşıtlar Vergisi yıllık MTV: 2.217.- TL (Bandrol Bedeli)

Devletin elde ettiği vergi toplamı: 394.711,78 TL

Önce şunu vurgulayayım:

Araç bedelinden 45.517,62 lira daha fazla ÖTV ve KDV ödüyoruz.

Toplam fatura tutarı: ( ÖTV + KDV ) 741.688,40 TL

Bu durumda bir icmal çıkartalım:

Otomobilin anahtar teslim fiyatı rakamla: 746.700,00 TL

Şimdi fazla kuruşlu yazmadan rakamları yuvarlayarak özetleyeyim:

Araç bedeli: 350 bin lira

Vergi bedeli: 400 bin lira

İnsaf vallahi billahi insaf…

Aracın imalat fiyatından daha fazla vergi alıyor AKP iktidarı…

Çeşitli ülkelerin KDV ve ÖTV’lerine bakalım:

Türkiye KDV: % 18 ÖTV: Minimum % 45 Maksimum % 220

Amerika KDV: % 3

Almanya KDV: % 19

Avusturya KDV: % 20 ÖTV: Maksimum % 32

Avustralya KDV: % 10

Belçika KDV: % 21

Bulgaristan KDV: % 20

Çekya KDV: % 21

Çin KDV: % 3

Danimarka KDV: % 25 ÖTV: Minimum % 85 Maksimum % 150

Estonya KDV: % 20

Finlandiya KDV:% 24 ÖTV: Minimum % 2,7 Maksimum % 90

Fransa KDV: % 20

Güney Kore KDV:% 10 ÖTV: % 39

Hırvatistan KDV: % 25

Hindistan ÖTV: Minimum % 12,5 Maksimum % 30

Vergi alma rekortmeni anlaşılan Türkiye olmuş.

Tebrikler…!

Değerli okurlarım,

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş AKP’li cumhurbaşkanı ekonomist Recep Tayyip Erdoğan ekonomi yönetimini acaba tamamen bırakır mı?

Cumhurbaşkanı olarak 2018-2023 döneminde öyle bir başarı ile Türkiye’yi yönetti ki ayakta alkışlamak lazım.

Dolar 4,6 liraydı, 24 liraya dayandı…

Nerede duracağı belli değil.

Biliyorsunuz bir zamanlar “Kara Şimşek” diye bir dizi vardı.

Konuşması bir yana laf dinleyen ve uygulayan bir otomobildi Kara Şimşek…

Kurtarıcıydı sahibini tüm zorluklardan.

Türk ekonomisinin başına tekrar geçirildi Halkbank’ı soymakla suçlanan Mehmet Şimşek.

Ancak 21 yıldır tek başına iktidar olan ekonomist Erdoğan son 5 yılda öyle çökmüş bir ekonomik enkaz bıraktı ki sorunları;

Değil bakan Mehmet Şimşek, Kara Şimşek de çözemez

Şimdi Erdoğan’ın tavırlarını bilen bir gazeteci olarak diyorum ki;

Mehmet Şimşek eğer başaramazsa Erdoğan der ki;

Mehmet seni affettim…

Sonra da döner vatandaşa der ki;

İşte yetkiyi verdim ama beceremedi…

Ve artık bu kez neyle suçlar bilemem…

Sonra der ki;

Ben ekonomistim ben bozdum ben düzeltirim…

Eğer Mehmet Şimşek ekonomik tabloyu düzeltirse Erdoğan der ki;

İşte gördünüz bu kardeşiniz başardı…

Ve seçim dönemi gelince yine yeniden der ki;

Verin bu kardeşinize yetkiyi bakın nasıl uçuracağım Türkiye’yi…

Biz bu filmi 21 yıldır defalarca izledik mi diyorsunuz?

Tamam da ülkenin yüzde 52’si Kemal Sunal filmi gibi bu filmi izlemekten çok memnun…

Size, bize ne oluyor?

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu vardı ya. Görevden azledildi.

Suçu neydi?

Erdoğan ne dediyse onu yaptı.

Erdoğan faiz indir dedi. İndirdi.

Neden görevden alındı?

Çünkü;

Amerikalı Dr. Hafize Gaye Erkan Merkez Bankasına atandı.

Erdoğan’ı dinleyen de dinlemeyen de görevden alınıyor.

Tıpkı 15 bakan ve bir cumhurbaşkanı yardımcısı gibi.

Tıpkı Meclis başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop gibi.

Yazdığı makale ile Erdoğan’ı 3. Kez aday yapılıp seçilmesini sağlayan Şentop neden cumhurbaşkanı yardımcısı ya da Adalet Bakanı olamadı?

Erdoğan’ın “kullan at” siyasetinin sonucudur.