Değişim rüzgarlarının sert estiği CHP için bomba iddia: İmamoğlu’na destek veren başkanlar birer birer görevden alınıyor

14 ve 28 Mayıs seçimleri ardından CHP yankılanan değişim seslerinin etkisi giderek artıyor. Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan derken CHP’de yaşanan gelişmelere il teşkilatları tarafından da tepkiler gelmeye başladı.

Son olarak görevden alınan Beykoz İlçe Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na, "Sen yalancısın" dedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; kongre süreci devam ederken 6 ilde il başkanının görevden alınması tartışma yarattı.

Sürece tepki gösteren Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, “Gerekçe yok, muhatap da bulamıyoruz. Sanki manavdan domates aldırtır gibi bizi görevden alıyorlar” dedi.

Bu arada Kayseri İl Başkanlığına Feyzullah Keskin’in atandığı, diğer 5 ile atama yapılmadığı öğrenildi.

Olağan Kurultay öncesinde il ve ilçe kongreleri takvimini başlatan CHP’de mahalle delege seçimleri devam ederken, sürpriz bir kararla Kayseri, Ağrı, Muş, Mardin, Van ve Hakkari’de il başkanları MYK kararıyla görevden alındı. MYK kararı ile ilgili Genel Merkez’den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerekçe ile ilgili de bir bilgilendirme yapılmadı. CHP’de üst düzey parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, görevden alma gerekçesinin kongre sürecinde “parti içi hukuka ve tüzüğe aykırı hareketlere” dayandırıldığı öğrenildi.

“DEMEK Kİ DEĞİŞİMİ BİZDEN BAŞLATIYORLAR”

Görevden almaların ardından Kayseri İl Başkanlığına Feyzullah Keskin atanırken, diğer 5 ile atama yapılmadı ve bu illerin başkanlarına da henüz resmi bir bildirim yapılmadı. Bu arada görevden alınan il başkanları sürece tepki gösterdi. CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, kendisine bir bildirim yapılmadığını belirtti.

Kılınçaslan, şunları söyledi:

“Gerekçesi de yok ortada. Genel Merkezde muhatap yok. Onlar için gerekçeye gerek yok, bu kurultay sürecinde görevden alınmalarla ilgili. Demek ki değişimi bizden başlatıyorlar.

“MANAVDAN DOMATES ALIR GİBİ…”

İç hesaplaşmayla dönmüşler, bizi de kurban seçiyorlar. Dik durduğum için, muhtemelen ondandır. Normalde biz 2018’e hem üye sayımızı, hem oyumuzu artırmışız. Onlar delegasyon hesabını yapıyorlar. Kesin bilgi yok. Muhatap yok. Çağırıp savunma alınabilir. Sanki manavdan domates aldırtır gibi bizi görevden alıyorlar.”

CHP Muş il Başkanı İsmail Adanur da, kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilmiş olanların olabileceğini ileri sürerek, “Bize tebliğ edilen bir şey yok. MYK’da konuşulmuş, tartışılmış ama alındığı alınmadığı konusunda teyit vermiyorlar. Bence bu kararı almışlar saklıyorlar. Bu yapılan tüzüğe uygun değil, kongre süreçleri başlamış, bu ay sonunda ilçe kongreleri başlıyor. Belki de Genel Başkan’a şirin görünmek için bizim Ekrem beyle ilişkili olduğumuzu söyleyen Genel Merkez yöneticileri olmuştur” ifadelerini kullandı. CHP Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan da delege seçimlerine başlandığını ve bu süreçte görevden almanın doğru olmadığını savundu. CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ise “Resmi olarak bilgim yok, bu yüzden yorum yapamam” ifadesini kullandı.

BEYKOZ İLÇE BAŞKANI’NDAN KAFTANCIOĞLU’NA: SEN YALANCISIN

Bu arada 6 ilin yanı sıra Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün de görevden alınan isimler arasında yer aldı. Düzgün, Ekrem İmamoğlu’na destek vermiş ve değişim çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Düzgün’ü görevden almak istemiş ancak yeterli imzaya ulaşamamıştı.

Düzgün, şunları söyledi:

"Genel merkez bir karar alır MYK’da geçerlidir. İtiraz etme şansım yok. Ancak Canan Kaftancıoğlu il başkanlığında yaptığı oylamada 3’te 2 çoğunluğu sağlayamadı ve bana 20 gün içerisinde karar tebliğ edemediler. Çünkü ortada karar yoktu. Alamadığın bir kararı genel merkezimize ben bu kararı aldım diye gönderirsen ben de seni itham ettiğim kelimeyle baş başa bırakırım. Sen yalancısın.”

Düzgün, “Peki görevden alma gerekçesi neydi?” sorusunu ise “Canan Kaftancıoğlu ile aynı şeyi düşünmüyoruz. Tek gerekçe bu” sözleriyle yanıtladı.