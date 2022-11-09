Sen bu hallere düşecek miydin. Değiştir tarifeyi kap yağı

Yurdum insanı hemen pratik zekasını kullanıp ayçiçek yağını promosyon malzemesi yaptı. Nedeni ise belli, fiyatların uçması. Ayçiçek yağının bir kaç yılda litresinin 40 lirayı bulması esnafın promosyonda zincirleri kırmasına neden oldu. Onun işte en güzel örneği bir telefon bayinde yaşandı. Dükkanın önüne 40 lira olan yağdan dokuz tane dizin üstüne de yazdı:"Tarifesini değiştirene ve yeni hat alana 1 litre sıvı yağ bedaya"

İşte bir kiloluk ayçiçek yağının düştüğü hal... Promosyon malzemesi oldu, fiyatlar uçunca.