İTÜ'de özelleştirme protestosu

İTÜ'lü öğrenciler, yıllardır üniversite tarafından işletilen İTÜ yemekhanesinin özelleştirilmesi kararına karşı toplandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İTÜ'de özelleştirme protestosu

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, üniversite tarafından işletilen yemekhanenin özelleştirilmesine karşı eylem yaptı. İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde yer alan 75. Yıl Yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler, yemekhanenin ihaleye açılmasına karşı basın açıklaması düzenledi.

"İTÜ yemekhanesi bizimdir, satılamaz!" pankartı açan öğrenciler, basın açıklamasının ardından "İTÜ Yurtları ve Yemekhanesi" adlı Instagram hesabı üzerinden fotoğraflı paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İTÜ yönetiminin yemekhanemizi özelleştirme girişimlerine karşı bugün basın açıklamamızı okuyup, haklarımızın kâr hırsına kurban edilmesini kabul etmeyeceğimizi İTÜ yönetimine bir kez daha göstermiş olduk. İTÜ öğrencisi özelleştirmeye, yağmaya ve talana izin vermeyecek! #itüsatılıkdeğil"

itu-yemekhanesi-satilik-degil-001.jpg

NE OLMUŞTU?

Yurt ve yemekhane ücretlerine yapılan fahiş zamlarla gündeme gelen İstanbul Teknik Üniversitesi yönetimi, son olarak yıllardır üniversite tarafından işletilen yemekhaneyi ihale yoluyla özelleştirme kararı aldı.

Instagram'da İTÜ'lü öğrenciler tarafından yürütülen 'İTÜ Yurtları ve Yemekhanesi' adlı hesap, 16 Eylül tarihinde konuyu gündeme getirerek bir bildiri yayınlamış, bildiriye İTÜ'deki birçok öğrenci kulübü de destek vermişti.

378537957-819339773004543-4801028666526367031-n.jpg

Hesap, 3 Ekim tarihinde yayınladığı gönderide "Müşteri değil öğrenci olduğumuzu hatırlatmak, özelleştirmeye dur demek ve İTÜ işçileriyle yan yana olduğumuzu göstermek için tüm sıra arkadaşlarımızı 5 Ekim Perşembe günü saat 12:00'de İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 75. Yıl Yemekhanesi önünde yapacağımız basın açıklamasına çağırıyoruz" sözleriyle öğrencilere çağrıda bulunmuştu.

385334878-1035355187476125-5709989629601931786-n.jpg

itu-yemekhane-protestosu.jpg

İlgili Haberler
İTÜ'de yemek ücretlerine son 2 ayda ikinci zam. Bu öğrenciler taş mı yesin?
Dekan SMS atarak kendini kutladı ve başarılar diledi. Dünyada ve tarihte bir ilk İTÜ’de gerçekleşti
Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Eski cumhurbaşkanının pasaportuna el konuldu. Ülke dışına çıkması yasaklandı Dünya
Eski cumhurbaşkanının pasaportuna el konuldu. Ülke dışına çıkması yasaklandı
Fenomen Duygu Özaslan Paris'teki defileye kilotla katıldı Magazin
Fenomen Duygu Özaslan Paris'teki defileye kilotla katıldı
Şehit polisin eşinden yürek yakan veda: Tabuta sarılıp fotoğrafını öptü Gündem
Şehit polisin eşinden yürek yakan veda: Tabuta sarılıp fotoğrafını öptü
Merdan Yanardağ cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Can Atalay detayı Gündem
Merdan Yanardağ cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Can Atalay detayı
Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Gündem
Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Vinicius Junior ırkçılık davası için ifade verdi Spor
Vinicius Junior ırkçılık davası için ifade verdi
Şeytantersi Bitkisi ne işe yarar? Şifalı Bitkiler
Şeytantersi Bitkisi ne işe yarar?