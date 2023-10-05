İTÜ'de özelleştirme protestosu

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, üniversite tarafından işletilen yemekhanenin özelleştirilmesine karşı eylem yaptı. İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde yer alan 75. Yıl Yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler, yemekhanenin ihaleye açılmasına karşı basın açıklaması düzenledi.

"İTÜ yemekhanesi bizimdir, satılamaz!" pankartı açan öğrenciler, basın açıklamasının ardından "İTÜ Yurtları ve Yemekhanesi" adlı Instagram hesabı üzerinden fotoğraflı paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İTÜ yönetiminin yemekhanemizi özelleştirme girişimlerine karşı bugün basın açıklamamızı okuyup, haklarımızın kâr hırsına kurban edilmesini kabul etmeyeceğimizi İTÜ yönetimine bir kez daha göstermiş olduk. İTÜ öğrencisi özelleştirmeye, yağmaya ve talana izin vermeyecek! #itüsatılıkdeğil"

NE OLMUŞTU?

Yurt ve yemekhane ücretlerine yapılan fahiş zamlarla gündeme gelen İstanbul Teknik Üniversitesi yönetimi, son olarak yıllardır üniversite tarafından işletilen yemekhaneyi ihale yoluyla özelleştirme kararı aldı.

Instagram'da İTÜ'lü öğrenciler tarafından yürütülen 'İTÜ Yurtları ve Yemekhanesi' adlı hesap, 16 Eylül tarihinde konuyu gündeme getirerek bir bildiri yayınlamış, bildiriye İTÜ'deki birçok öğrenci kulübü de destek vermişti.

Hesap, 3 Ekim tarihinde yayınladığı gönderide "Müşteri değil öğrenci olduğumuzu hatırlatmak, özelleştirmeye dur demek ve İTÜ işçileriyle yan yana olduğumuzu göstermek için tüm sıra arkadaşlarımızı 5 Ekim Perşembe günü saat 12:00'de İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 75. Yıl Yemekhanesi önünde yapacağımız basın açıklamasına çağırıyoruz" sözleriyle öğrencilere çağrıda bulunmuştu.