Beşiktaş'ta flaş gelişme. Dele Alli Everton'a dönüyor

Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton’dan kiralanan İngiliz oyuncu Dele Alli, performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş döneminde de istenilen seviyeye çıkamayan Alli, takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor. 26 yaşındaki oyuncu, ocak ayındaki maçlarda son şansını kullanacak. 1 aylık süredeki performansı yine yetersiz kalırsa, siyah beyazlı yetkililer Alli’nin Everton’a geri dönmesi için resmi görüşmelere başlayacak.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Beşiktaş formasıyla 11 maça çıkan Dele Alli, takımına 2 gol katkısında bulundu.