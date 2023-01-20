20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş'ten Dele Alli'ye uyarı. Özel görüşme yapıldı

Şenol Güneş'ten Dele Alli'ye uyarı. Özel görüşme yapıldı

Şenol Güneş, bekleneni bir türlü veremeyen Dele Alli ile Ümraniye'de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:05
Takip Et

Özel görüşme yapıldı. Şenol Güneş'ten Dele Alli'ye uyarı

Şenol Güneş'ten Dele Alli'ye uyarı. Özel görüşme yapıldı
+
Aa
-

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü maçı sonrasında "Dele Alli'nin şu an takım içerisindeki durumu beklentilerimizi karşılamıyor. Şu anda oynamayı hak edecek bir durumu olduğunu düşünmüyorum" dediği Dele Alli ile dün özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Güneş'in bu sözleri İngiltere'de de yankı bulurken kupaya vedanın ardından ligdeki Kayseri maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah beyazlılarda tecrübeli teknik adam, İngiliz yıldıza hem derdini hem ne yapmak istediğini sordu hem de beklentilerini anlattı.

"SENDEN ÇOK UMUTLUYUZ"
Sporx'de yer alan habere göre; ikili arasındaki zirvede Güneş'in beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen 26 yaşındaki futbolcuya "Senden çok umutluyuz. Sen dünyanın en yetenekli oyuncularından birisin.

Ancak beklentilerimizi bir türlü karşılayamadın. Eğer bir sorunun ya da sıkıntın varsa bunu öğrenmek istiyorum.

Yapabileceğimiz bir şey varsa bunu çözüme kavuşturalım. Ancak eğer giderilemeyecek bir problem varsa da yollarımızı ayıralım" dediği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
3
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
6
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.