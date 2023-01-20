Şenol Güneş'ten Dele Alli'ye uyarı. Özel görüşme yapıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü maçı sonrasında "Dele Alli'nin şu an takım içerisindeki durumu beklentilerimizi karşılamıyor. Şu anda oynamayı hak edecek bir durumu olduğunu düşünmüyorum" dediği Dele Alli ile dün özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Güneş'in bu sözleri İngiltere'de de yankı bulurken kupaya vedanın ardından ligdeki Kayseri maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah beyazlılarda tecrübeli teknik adam, İngiliz yıldıza hem derdini hem ne yapmak istediğini sordu hem de beklentilerini anlattı.

"SENDEN ÇOK UMUTLUYUZ"

Sporx'de yer alan habere göre; ikili arasındaki zirvede Güneş'in beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen 26 yaşındaki futbolcuya "Senden çok umutluyuz. Sen dünyanın en yetenekli oyuncularından birisin.

Ancak beklentilerimizi bir türlü karşılayamadın. Eğer bir sorunun ya da sıkıntın varsa bunu öğrenmek istiyorum.

Yapabileceğimiz bir şey varsa bunu çözüme kavuşturalım. Ancak eğer giderilemeyecek bir problem varsa da yollarımızı ayıralım" dediği öğrenildi.