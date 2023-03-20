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The Mirror: Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 10:03
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Dele Alli hakkında flaş gelişme

The Mirror: Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu
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Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Dele Alli, istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı.

26 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarının ardından İstanbulspor mücadelesinde de 21 kişilik kadroya alınmadı.

Bu sezon 15 resmi maça çıkan Alli, sadece 3 gol kaydetti.

İngiltere gazetesi Mirror, Dele Alli hakkında 'Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu' başlıklı bir manşetine taşıdı.

Mirror'un haberinde yer alan bazı kısımlar şu şekilde;

Beşiktaş kadrosundan atıldığı ve yaza boşta kaldığı iddia edilen Dele Alli'nin futbol kariyeri daha da kötüye gitti.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael yerine Şenol Güneş'in geçmesinin ardından dakikalarca süre aldı.
Türkiye'deki haberler, Alli'nin bir daha Beşiktaş'ta oynayamacağını iddia ediyor.
Alli'nin, Everton'a dönmeden önce Beşiktaş'ın maçlarını tribünden izlemesi bekleniyor.

 

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