Taraftarı ayağa kaldırdı. Dele Alli golünü attı

Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, 59.dakikada Dele Alli'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Beşiktaş ön alan baskısı yaptı. Alanyasporlu Doumbia geriye pas attı.
Araya giren Dele Alli sağ ayağıyla topa dokundu, Runarsson'un müdahelesine rağmen top ağlara gitti.
Bu golden sonra Beşiktaşlı taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
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