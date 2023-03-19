﻿Beşiktaş'ta flaş Dele Alli gelişmesi. İngiliz oyuncu kararını verecek

Beşiktaş'ta göstermiş olduğu performansla Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından kadro dışı bırakılan İngiliz oyuncu Delle Alli için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Şenol Güneş'in milli ara nedeniyle takıma verdiği izni fırsat bilen 26 yaşındaki on numara İngiltere'ye uçtu.

Skorer'in haberine göre; Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Dele Alli'nin önünde 4 seçenek bulunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayıracağı Dele Alli'nin ilk seçenecek olarak Everton'a yeniden dönebileceği kaydedildi.

Dele Alli'nin maaşından feragat etmesi halinde Championship'te birçok takımın ilgisini çekebileceği kaydedildi.

Dele Alli'nin önündeki üçüncü seçeğin yeniden Mauricio Pochettino ile çalışmasının olduğu belirtildi.

Yıldız futbolcunun kariyerinin en iyi dönemlerini tecrübeli teknik adamla geçirdiği aktarıldı.

Dele Alli'nin önündeki son seçeneğin futbolu bırakma kararı alabileceği olduğu öğrenildi.

Dele Alli, Beşiktaş formasıyla 15 maçta 3 gol kaydetti.