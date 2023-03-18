Derbide Fenerbahçe'den farklı tarife

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi evinde karşılaştığı Beşiktaş Emlakjet'i 95-80 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, etkili oynayan Hayes-Davis'ten bulduğu 10 sayıyla ilk 5 dakikalık bölümü 14-8 önde geçti. Son bölümde de etkili oyununu sürdüren ve farkı iki kez 11 sayılara kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 25-17 üstün tamamladı.

Sarı-lacivertliler ikinci çeyreğin ilk bölümünde, Edwards'ın iyi oyunuyla skoru 32-22'ye getirdi ve rakibine 10 sayılık üstünlük kurdu. Sonrasında bu oyununu sürdürdü ve Fenerbahçe, soyunma odasına 46-38 önde gitti.

Karşılaşmanın üçüncü periyodu ise yine Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sürdü. 72-64'e getiren Fenerbahçe Beko, son çeyrekte de 19 sayılık bir fark yakalasa da karşılaşmayı 95-80 kazandı.