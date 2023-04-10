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Dele Alli gülme gazı kullanırken görüntülendi. Sakatlığı için giden yıldız oyuncuya taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi

Beşiktaş'ın Everton'dan sezon başı transfer ettiği Dele Alli hakkında skandallar büyüyor. Sakatlığı için gittiği İngiltere'de arkadaşlarıyla eğlenen ve güldürme gazı olarak adlandırılan nitrooksit çektiği görüntüler, sosyal medyada taraftarlardan tepkiler aldı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:25
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Dele Alli'nin skandal görüntüsü ortalığı karıştırdı.

Dele Alli gülme gazı kullanırken görüntülendi. Sakatlığı için giden yıldız oyuncuya taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi
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Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli'nin hakkında çıkan haberler devam ediyor.

GAZ ÇEKTİĞİ GÖRÜLDÜ
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Sosyal medyada yayılan bir görselde içki şişeleri ve "güldüren gaz" olarak da bilinen bir eğlence ilacı olan nitro oksit şişeleri de göze çarptı. Görselde, Dele Alli'nin de bir balon aracılığıyla bu bu gazdan kullandığı görüldü. Sosyal medyada bu görüntüyü gören taraftarlar İngiliz yıldıza tepkilerini çoğalttı.

"GÜLME GAZI" ESRARLA BİR TUTULUYOR
İngiltere İçişleri Bakanlığı, antisosyal davranışlara yönelik daha geniş çaplı bir baskının bir parçası olarak, gençler arasında en popüler eğlence ilaçlarından biri olan nitro oksitin satışına veya bulundurulmasına uzun zamandır beklenen bir yasak getirmeye hazırlanıyor. İlk olarak Times tarafından haberleştirilen yasa değişikliği, gazın meşru nedenlerle bulundurulmasına izin verecek. Ancak eğlence amaçlı kullanımını ve tedarikini yasaklayacak ve büyük olasılıkla esrarla aynı sınıflandırmaya tabi tutacak.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖZÜNDEN DÜŞMÜŞTÜ
Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ağırladığı Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'nin sezonu kapattığına ilişkin çıkan haberlere karşılaşma sonrası mesaj içeren bir cevap verdi. Dele Alli'nin durumuna ilişkin sorunun tekrarlanması üzerine ise tecrübeli çalıştırıcı, "Şu anda onu konuşacak durumda değiliz. Onu pas geçtim. Hayırlısı olsun. Bütün oyuncularımız önemli oynayan, giden. Ben de dahil hepimiz kulübün görevlisiyiz. Hepimiz gelip gideriz önemli olan takımın, kulübün iyi olması" ifadelerini kullandı.

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