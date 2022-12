Mourinho'nun Dele Alli'ye tarihi konuşmasını arşivden çıkardılar: Pişman olacaksın

Daily News ve Mirror Delle Alli'nin 3 yıl önce Mourinho'yu dinlemediği için bu durumda olduğunu yazdı.

Ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho 2019 yılında Tottenham'da iken Delle Ali'yi odasına çağırmış ve ona şu nasihatta bulunmuştu.



"Ben şu an 56 yaşındayım. Dün 20 yaşındaydım. Ne olduğunu anlamadan 56 yaşına geldim. Zaman uçup gidiyor. Ve bence sen bir gün pişman olacaksın. Tabi ulaşabileceğin yere ulaşamazsan... Senden her karşılaşmada maçın oyuncusu olmanı beklemiyorum. Senden her maçta gol atmanı beklemiyorum. Ama sana pişman olacağını düşündüğümü söylemek istiyorum. Kendinden daha fazlasını talep etmelisin. Senden daha fazlasını isteyen ben değilim, hiç kimse değil. Sadece sensin. Kendinden daha fazlasını istemelisin."

Mourinho'nun bu sözleri

Amazon'da yayınlanan "All or Nothing: Tottenham Hotspur" belgeselinde yer almış ve o programda ünlü teknik adam Dele Alli için "tembel" ifadesini kullanmıştı.

Gazeteler "Dele Alli Mourinho'nun bu sözlerini dinleseydi, belki bugün milli takımda olurdu" yorumunu yaptı.