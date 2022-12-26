Gaziantep maçı Şenol Güneş'i kızdırdı. İzinler iptal

Siyah-beyazlılarda Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkları, bugün saat 11.00'de yapılacak antrenmanla başladı.
Çalışma, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Gaziantep'teki beraberlik sonrası deneyimli teknik adamın antrenmanda ciddi tavırlar sergilediği öğrenildi.
Beşiktaş ile Adana Demirspor 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.
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