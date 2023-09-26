Demet Akalın 10 bin liralık bebeğiyle oynadı. Görenler akıl sağlığını sordu

Türkiye'nin en ünlü isimleri arasında yer alan Demet Akalın'ın sosyal medya paylaşımları gündemden düşmüyor. Yaptığı paylaşım ve olayların ardından yorumlarıyla gündeme gelen Akalın, sık sık da yazım yanlışı yapıyor.

Akalın, dün Instagram hesabından yine dikkat çeken bir kare yayınlamıştı.

10 bin liralık bebeğini paylaştı

Hem Twitter hem de Instagram'ı aktif kullanan Akalın, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

10 bin lira verdiği bebeğiyle sosyal medya için bir video çeken Akalın'a yorum yağdı.

Takipçileri, paylaşımın ardından sosyal medya hesabından Akalın'ın akıl sağlığını sorguladı.