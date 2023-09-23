Demet Akalın Elon Musk'ın iş ilanına talip oldu! Takipçisi bombayı patlattı

Yaptığı imla hatalarıyla bilinen Demet Akalın, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX için Türkçe bilen temsilci aradığını duyunca bu işe talip oldu. Akalın’ın bu isteğini takipçileri fena ti’ye aldı.

Demet Akalın Elon Musk'ın iş ilanına talip oldu! Takipçisi bombayı patlattı

Editör: Özlem KIRAL

Elon Musk'un sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX için Türkiye müşteri temsilciliği yapacak bir kişi arandığı öğrenildi. İş ilanının şartlarına göre; müşteri temsilciliği yapacak olan kişinin aylık olarak 120 bin TL maaş alacağı da belirtildi.

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Şarkıcı Demet Akalın da okumuş olduğu bu habere kayıtsız kalamadı ve X platformundaki sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Yapmış olduğu imla hataları ile bilinen Demet Akalın, "Maaşı istemem, bir yere bağışlarsak varım" yazdı. Ancak Demet Akalın bu cümleyi, "Maaaşı istememm biyere bağışlarsak varım" şeklinde yazdı.

Bir X kullanıcısı da bu paylaşıma cevap olarak, "Okumuyorsunuz sanırım Türkçe bilen birini arıyorlar." yazdı. X kullanıcısının Demet Akalın'a verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

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