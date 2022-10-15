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Demet Evgar'dan milyonluk yatırım. Kazandığını toprağa yatırdı

İki ay önce kızı 'Mavi'yi kucağına alan oyuncu Demet Evgar, son olarak reklamdan kazandığı 1 milyon TL’yi Manisa’da senelerdir çiftçilikle uğraşan ailesine sürdürülebilir tarım yapmaları için gönderdi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 10:50
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Demet Evgar kazandığını toprağa yatırdı! Milyonluk yatırım

Demet Evgar'dan milyonluk yatırım. Kazandığını toprağa yatırdı
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İki ay önce kızı Mavi'yi kucağına alan Demet Evgar, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın etkinliğinde yer aldı. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler gününe özel olarak gerçekleştirilen hasat etkinliğinde boy gösteren ünlü oyuncu, sürdürülebilir ve yenileyici tarım uygulamalarını anlattı.
Dört kuşaktır tarımla uğraşan bir ailenin bireyi olan Demet Evgar, şunları söyledi:

HAYIRLI EVLAT DEMET

"Biz bu işi hala sürdürüyoruz. Hatta evladımı da oranın havasını iyice solusun diye çiftliğe götürdüm. Toprakla uğraşanların hayatı sabah 04:30-05:00 dediniz mi başlar. İşi 12 olmadan bitiririz. Sabah bereketi denilen bir şey vardır toprakla uğraşanlarda. Şunu içten bir şekilde söyleyebilirim ki, tarlada yorulduğum kadar hiçbir işte daha yorulmamışımdır."

ÇİFTÇİLİĞE YATIRIM YAPTI

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; güzel oyuncunun, boy gösterdiği reklamdan kazandığı 1 milyon TL'yi ailesine Manisa Aşağıçobanisa bölgesindeki çiftliklerinde sürdürülebilir tarım yapabilmeleri için verdiği öğrenildi.
 

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