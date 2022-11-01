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Demet Evgar Cadılar Bayramı'nı kutladı! Drakula'nın eşi oldu

Oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş çifti, Cadılar Bayramı partisinde Drakula ve eşine büründü. Evgar, şimdilik dizi ve sinema filmlerinde rol almayı düşünmediğini söyledi. 

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:55
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Drakula'nın eşi oldu! Demet Evgar Cadılar Bayramı'nı kutladı

Demet Evgar Cadılar Bayramı'nı kutladı! Drakula'nın eşi oldu
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Geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına alan Demet Evgar, önceki akşam eşi Levent Babataş ile Sarıyer'de bir Cadılar Bayramı partisinde görüntülendi. 

İddialı bir kostümle gecede boy gösteren Evgar, "Minik cadımız evde uyuyor. Biz de burada eğleniyoruz" açıklamasını yaptı.

"TUHAF BİR SAKİNLİK GELDİ"

"Mavi'den sonra bambaşka biri oldum" diyen Evgar, "Tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor. Oyuncu olduğum için uykusuzluğa alışığım ama Mavi'den kaynaklı uykusuzluğum çok daha zevkli. Mavi çok huzurlu bir çocuk, bana zorluk çıkarmıyor" dedi.

"KIZIMLA REKLAM FİLMİNDE ROL ALMAM"

Bir süredir ekranlardan uzak olan Evgar, "Şimdilik dizi ya da sinema filminde rol almayı düşünmüyorum. Mavi'nin yanından ayrılmak içimden gelmiyor. Kızım Mavi ile birlikte rol alabileceğim bir reklam filmi teklifi gelirse ona olumlu bakmam. Çocukların tanınmama hakkının elinden alınmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Muğla'da çiftliği olan Demet Evgar, "Kızımızı mümkün oldukça orada büyütmek istiyoruz" dedi.

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