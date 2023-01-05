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Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı. Botoks yaptıranlarla dalga geçti

Başarılı oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından yüzüne filtre yaptığı bir video paylaşarak estetiğin dozunu kaçıranları tiye aldı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:16
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Oyuncu Demet Evgar'ın paylaştığı video sosyal medyada ses getirdi.

Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı. Botoks yaptıranlarla dalga geçti
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Geçtiğimiz mart ayında uzun süredir aşk yaşadığı Levent Babataş ile nikah masasına oturan Demet Evgar, 5 ay önce Mavi adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi.

Vaktinin büyük bir kısmını çocuğuyla geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

ESTETİĞİN DOZUNU KAÇIRANLARLA DALGA GEÇTİ

Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları tiye alan Evgar, Instagram hesabından dudaklarını büyüterek bir video yayınladı. Oyuncunun "İkileme şov" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Evgar'ın videoda taklidini yaptığı kişinin kim olduğu ise bilinmiyor.

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