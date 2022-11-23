Demet Evgar kısa bir video paylaştı. Efsane dizinin yeni bölümleri geliyor

Türkmax ekranlarında 2011 yılına kadar macerasına devam eden dizi, 2012 ve 2013 yılları arasında Star TV'de yayınlandı. 1 Kadın 1 Erkek, 375. bölümü ile final yaptıktan sonra 2014'te FOX'ta yer alarak 2015 yılında 416. bölümü ile 2. kez final yapmıştı.

KANADA DİZİSİNDEN UYARLAMA

Kanada'da Fransızca olarak yayınlanan "Un gars, une fille" isimli diziden uyarlanan 1 Kadın 1 Erkek FOX TV'de İlk olarak 1 Erkek 1 Kadın 1 Çocuk adıyla ekrana gelmişti ve daha sonra da 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk adını almıştı. Toplam üç kanalda 8 sezon boyunca Zeynep ve Ozan arasındaki ilişkiye dahil olduk. Dizinin Star TV'deki üçüncü bölümünde Zeynep'in Twitter adresinden 'Her erkek düzdür ama çok azı düzgündür.' paylaşımı yapacağını söylemesi üzerine dizi trendlere girmişti.

YENİ BÖLÜM MÜJDESİ

Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrolünde 1 Kadın 1 Erkek dizisi yıllar sonra yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Evgar, Twitter hesabı üzerinden 'Yakında' notuyla kısa bir video paylaşımında bulundu.

Dizinin eski bölümleri Netflix'de izlenebiliyor. Yeni bölümlerininse yine bir dijital kanal üzerinden yayınlanması bekleniyor.