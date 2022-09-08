Demet Özdemir'den sosyal medya itirafı: Yorumlar beni üzüyor

Düğün haberleri ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şimdilerde balayında…

Sosyal medyada Özdemir’in gelinliği, Koç’un ise ayakkabıları epeyce eleştirilmişti. L’officiel dergisine röportaj veren Demet Özdemir, sosyal medyadaki yorumlardan etkilendiğini söyledi.

"TAKMIYORUM DİYEMEM"

Sosyal medyadaki yorumların kendisini etkilediğini itiraf eden oyuncu, konuyla ilgili; “Başlarda çok sinirleniyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan kırıcı yorumlar bir tarafa, görüp okuyacağımızı bile bile insanların bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Nihayetinde herkes kendini yansıtıyor. Yansıyanlar üzücü" ifadelerini kullandı.



