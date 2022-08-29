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Oğuzhan Koç'un ayakkabısı o kadar büyük ve ağırdı ki. Dünyanın en kötü oynayan damadı seçildi

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir dünya evine girdi. Çiftin hayatlarını birleştirdikleri düğüne, Oğuzhan Koç'un dansı ve giydiği yüksek topuklu ayakkabısı damga vurdu. Koç'un dansı sosyal medyada "Dünyanın en kötü oynayan damadı" yorumlarına neden oldu.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 14:39
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:04
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Oğuzhan Koç düğündeki oyunuyla olay oldu! Ayakkabıları sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç'un ayakkabısı o kadar büyük ve ağırdı ki. Dünyanın en kötü oynayan damadı seçildi
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Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un iki gün önce yapılması planlanan ancak hava şartları nedeniyle ertelenen nikahı dün akşam gerçekleşti. Ünlü çiftin nikahı Sarıyer’de bir otelde yapıldı.

Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut oldu. Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkan Özdemir, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliğini giydi. 

TOPUK BOYU DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı. Koç yaptığı dans ise “Dünyanın en kötü oynayan damadı” yorumlarına neden oldu. 

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Çiftin düğününe ünlüler camiasından çok sayıda isim katıldı. İbrahim Çelikkol, Eser- Berfu Yenenler, Pelin Karahan, Deniz Baysal ve Hande Doğandemir, düğünde giydikleri kıyafetleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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