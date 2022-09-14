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Oğuzhan Koç sessizliğini bozdu. Düğün ayakkabısı olay olmuştu

Çiçeği burnunda çift Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, oyuncu Umut Kurt ile sanat yönetmeni Melisa İnci’nin düğün törenine katıldı.  Kendi düğününde giydiği 17 bin 500 liralık ayakkabının gündem olması hakkında konuşan Koç “Benim bütün ayakkabılarım böyle” dedi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:22
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Düğün ayakkabısı olay olmuştu! Oğuzhan Koç sessizliğini bozdu

Oğuzhan Koç sessizliğini bozdu. Düğün ayakkabısı olay olmuştu
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Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu eşi Demet Özdemir, önceki akşam Umut Kurt ve Melisa İnci’nin Sarıyer’de gerçekleştirilen düğün töreninde boy gösterdi. Koç, düğününde giydiği 17 bin 500 liralık ayakkabının gündem olması hakkında ilk kez konuştu.

“BENİM AÇIMDAN SORUN YOK”

Koç, ''Günümüzde bütün ayakkabılar böyle, bunların konuşulmasında benim açımdan sorun yok. Çok güzel bir düğündü" dedi.

“STRESTEN YEMEK YEMEYİ UNUTTUK” 

Hayatlarının en mutlu gününü yaşadıklarını söyleyen çift, ''Biz o gün stresten yemek yemeyi unuttuk. Ertesi sabah 'düğün bitti' diye birbirimize hatırlatmada bulunduk'' şeklinde konuşarak kahkaha attı.

Oğuzhan Koç'un geceye düğünde giydiği ayakkabının bir benzerini giyerek gelmesi dikkatlerden kaçmadı.   
 

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