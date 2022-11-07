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Demet Özdemir kendine 2 buçuk milyonluk hediye aldı

Yaptığı başarılı projelerin ardından Demet Özdemir, kendisine hediye aldı! Güzel oyuncu, 2.5 milyon liraya bir Volvo alarak hem yatırım yaptı hem de kendini ödüllendirdi

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 08:56
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Demet Özdemir kendini ödüllendirip 2 buçuk milyonluk araba aldı

Demet Özdemir kendine 2 buçuk milyonluk hediye aldı
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Ağustos ayında sevgilisi Oğuzhan Koç’la dünya evine giren Demet Özdemir, işlerine dört elle sarıldı. Dijital platformda yayınlanan dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, markaları da peşinden koşturuyor.

Güçlü sosyal medyasıyla çok talep gören Özdemir, birbiri ardına yaptığı iş birliklerin ardından kendini ödüllendirdi. Akıllı yatırımlar yapmayı seven Demet Özdemir, bu kez kendine bir Volvo S 90 aldı. Araç için 2.5 milyon lira ödeyen güzel oyuncu, yeni arabasının keyfini çıkartmaya hazırlanıyor

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