Demet Özdemir kendine 2 buçuk milyonluk hediye aldı

Ağustos ayında sevgilisi Oğuzhan Koç’la dünya evine giren Demet Özdemir, işlerine dört elle sarıldı. Dijital platformda yayınlanan dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, markaları da peşinden koşturuyor.

Güçlü sosyal medyasıyla çok talep gören Özdemir, birbiri ardına yaptığı iş birliklerin ardından kendini ödüllendirdi. Akıllı yatırımlar yapmayı seven Demet Özdemir, bu kez kendine bir Volvo S 90 aldı. Araç için 2.5 milyon lira ödeyen güzel oyuncu, yeni arabasının keyfini çıkartmaya hazırlanıyor