Demet Özdemir düğün eleştirilerine cevap verdi: Her şey kötülenir ama...

Oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos’ta görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti.

Demet Özdemir’den düğün sonrası ilk paylaşım geldi. Özdemir, gecede annesi Ayşen Şener ile birlikte dans ederken çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak eleştirilere yanıt verdi.

Demet Özdemir'in, "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef ama gerçek anlar! Ne eleştiri, ne kötüleme o anları gölgeleyebilir! An biriktirin, an... İyi bakın resime! Ne çok an, ne çok sevgi var..." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

"BİZCE ÇOK GÜZEL BİR DÜĞÜNDÜ"

Ünlü şarkıcının annesi Kıymet Koç da sosyal medya hesabından Demet Özdemir için paylaşımda bulunmuştu.

Düğünde çekilen fotoğrafları yayınlayan anne Koç, gelinine, "Demet'ciğim ailemize hoş geldin. Güzel bir gün, rüya gibi düğün... Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet… Bence, bizce çok güzel bir düğündü." sözleriyle seslenmişti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLMÜŞTÜ

Özdemir, düğününde iki gelinlik giymişti. Ünlü oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerindeki kutlama için de ayrı bir elbise tercih etmişti. Demet Özdemir'in gelinlik tercihleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. Kimi takipçisi ünlü oyuncunun tarzını beğenirken, kimisi ise eleştirmişti.

ÇOK KONUŞULMUŞTU

Koç'un, Demet Özdemir'in boyuna yaklaşabilmek için giydiği kalın tabanlı ayakkabı da sosyal medyada çok konuşulmuştu.