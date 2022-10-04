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Demet Şener tacize uğradı! Soluğu savcılıkta aldı

Manken Demet Şener, Emirgan yolunda aracını sıkıştırdığı ve küfrettiği iddiasıyla motokuryeyi savcılığa şikayet etti. Şener "Trafikte çoğunlukla hemcinslerimin başına gelen bir olay, benim başıma geldi ve ben sessiz kalmamayı tercih ettim" dedi. 

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 17:46
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Demet Şener'e trafikte taciz! ''Sessiz kalmamayı tercih ettim''

Demet Şener tacize uğradı! Soluğu savcılıkta aldı
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Eski manken Demet Şener geçen ağustosta Emirgan’da aracını sıkıştıran ve sürüş güvenliğini tehlikeye atıp küfür eden kuryeden şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında bir motokuryenin sözlü şiddetine uğrayan eski manken Demet Şener önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. 

Olayın üstünden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen yeni basına yansıyan bu olay hakkında soruları yanıtlayan Şener "Trafikte çoğunlukla hemcinslerimin başına gelen bir olay, benim başıma geldi ve ben sessiz kalmamayı tercih ettim. Şikayetçi olduk, bugün de gidip ifademizi verdik." dedi. 

Olayın detaylarını soran muhabirlere "Arkadaşlar olay yargıya intikal ettiği için, detaylı bir açıklama yapamıyorum. Ama evet haberlerdeki gibi yol verme üzerine bir tartışmamız yaşandı. Hakaret ve ağır küfürler sarf eden kişiyi mahkemeye verdim." derken "Bu olayı motokurye şiddeti diyerek, bir meslek grubuna yüklemek doğru değil. Kişisel bir olay, her meslek grubundan olabilirdi. Zaten yalnız değildim ve olanların bir kısmını da kayıt altına almıştım. Bugün onları da dava dosyasına ekledik, en kısa sürede sonuca varacağını düşünüyorum. Sonuçlandığında daha detaylı bir açıklama yaparım." diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Bir toplantı için İstinyePark'a geldiğini söyleyen Demet Şener, muhabirlere teşekkür ederek toplantısını yapacağı restorana geçti. Toplantı sonrası kısa süreli alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen başarılı model ve sunucu akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

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