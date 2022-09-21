İrem Kutluay annesi Demet Şener'i gölgede bıraktı!

Türkiye’nin en güzel kızı dün akşam gerçekleştirilen Miss Turkey 2022 güzellik yarışması belli oldu. Miss Turkey 2022 yarışmasının birincisi 19 numarayla yarışan Nursena Say, güzellik tacını taktı.
1995 Miss Turkey güzeli Demet Şener, yarışmada jüri koltuğunda oturdu.
Ünlü mankene, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay da eşlik etti. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali herkesi şaşırttı. Kutluay, güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı.
İşte, İbrahim Kutlay ve Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali...
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