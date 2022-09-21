21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • İrem Kutluay annesi Demet Şener'i gölgede bıraktı!

İrem Kutluay annesi Demet Şener'i gölgede bıraktı!

Miss Turkey 2022 jüri koltuğunda yer alan Miss Turkey 1995 yılı birincisi olan Demet Şener’e gecede 16 yaşındaki kızı İrem Kutluay eşlik etti. Annesinin boyuna yetişen İrem Kutluay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı. 

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 17:54
Takip Et

İrem Kutluay annesi Demet Şener'in boyuna yetişti! Miss Turkey 2022 gecesine damga vurdu

İrem Kutluay annesi Demet Şener'i gölgede bıraktı!
+
Aa
-

Türkiye’nin en güzel kızı dün akşam gerçekleştirilen Miss Turkey 2022 güzellik yarışması belli oldu. Miss Turkey 2022 yarışmasının birincisi 19 numarayla yarışan Nursena Say, güzellik tacını taktı. 

1995 Miss Turkey güzeli Demet Şener, yarışmada jüri koltuğunda oturdu.

Ünlü mankene, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay da eşlik etti. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali herkesi şaşırttı. Kutluay, güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı.

İşte, İbrahim Kutlay ve Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
2
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
3
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
4
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
5
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
6
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
7
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
﻿Okan Buruk zam istedi
﻿Okan Buruk zam istedi
﻿Okan Buruk zam istedi
﻿Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
﻿Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
﻿Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
﻿Putin seferberlik ilan etti buğday fiyatlarında korkutan artış yaşandı
﻿Putin seferberlik ilan etti buğday fiyatlarında korkutan artış yaşandı
﻿Putin seferberlik ilan etti buğday fiyatlarında korkutan artış yaşandı
﻿Katar 1 Kasım'da kapanıyor
﻿Katar 1 Kasım'da kapanıyor
﻿Katar 1 Kasım'da kapanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.