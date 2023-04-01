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Demirhindi bitkisi kabızlığa iyi geliyor

Demirhindi bitkisinin kabızlığa iyi gelmesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiğin altı çizildi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:00
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Demirhindi bitkisi kabızlığa iyi geliyor

Demirhindi bitkisi kabızlığa iyi geliyor
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Editör: Murat Öztürk

Doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal süreçlere yöneliyor. Bunlardan birisi olan demirhindinin faydaları dikkat çekti.

Demirhindi bitkisinin kabızlığa iyi gelmesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir.

DEMİRHİNDİ NASIL TÜKETİLİR?

Genel olarak reçellerde, marmelatlarda ve soslarda sıklıkla kullanılan demirhindi, bunlara ek olarak çorbalar başta olmak üzere birçok yemeğe de baharat olarak ilave edilebiliyor olduğunun altı çizildi.

DEMİRHİNDİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Kilo vermeye yardımcı oluyor.

- Hazmı kolaylaştırıyor.

- Boğaz ağrılarını hafifletiyor.

- Göz, safra kesesi ve bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor

-Susuzluğu giderir.

-Vücuda rahatlık ve serinlik verir.

-20 gramı müshil tesiri göstererek kabızlığı giderir

-Bağırsakları temizler.

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