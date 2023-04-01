Demirhindi bitkisi kilo vermeye yardımcı oluyor

Editör: Ali Öncü

Doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan demirhindinin faydaları dikkat çekti. İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal süreçlere yöneliyor.

Demirhindi bitkisinin kilo vermeye yardımcı olmasından birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

İDEAL KİLO NEDİR?

İdeal kilo; insanların yaş, cinsiyet ve boy oranlarına göre hesaplanan ve fiziken sağlıklı göründükleri ağırlıkları olarak isimlendirildiği biliniyor. Her insanın ideal kilo ölçüsü farklı olduğu bildirildi. Vücut yapıları, yaş ve cinsiyetlerine bağlı olarak ideal kilonun ağırlığı değişiklik gösterir.

DEMİRHİNDİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Kilo vermeye yardımcı oluyor.

- Boğaz ağrılarını hafifletiyor.

- Göz, safra kesesi ve bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor

-Susuzluğu giderir.

-Hazmı kolaylaştırıyor.

DEMİRHİNDİ NASIL TÜKETİLİR?

Genel olarak reçellerde, marmelatlarda ve soslarda sıklıkla kullanılan demirhindi, bunlara ek olarak çorbalar başta olmak üzere birçok yemeğe de baharat olarak ilave edilebiliyor olduğu vurgulandı.