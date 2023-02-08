Yollar ve demiryolları yer değiştirdi. Türkiye 3 metre kaydı. Kandilli Rasathanesi Müdürü haklı çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremin şiddetiyle ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"GERÇEK BİR AFETLE KARŞI KARŞIYAYIZ. TÜRKİYE 3 METRE KAYDI"

Türkiye'nin çok büyük bir afetle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özener, "Gerçek bir afetle karşı karşıyayız. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem daha önce alışılagelmiş bir deprem hareketliliği değil. Şöyle düşünün doğrultu atımlı bir faydayız. Durduğunuz plakanın ortasında fay hattı var, karşı bloğunun sola doğru hareket ettiğini düşünüyorsunuz, doğrultu atımlı fay hattı olduğu için birinin sağa birinin sola kaydığını düşünün ve ilk pozisyonlarına göre 3 metrelik bir atım oluyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalardan sonra sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise Özener’i doğruladı. Yollar ve demiryolları büyük tahribata uğrarken, yamuldukları görüldü. Yolların yer değiştirdiği görülürken, tren raylarının ise yaklaşık 3 metre yamulduğu görüldü.