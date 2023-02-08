8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yollar ve demiryolları yer değiştirdi. Türkiye 3 metre kaydı. Kandilli Rasathanesi Müdürü haklı çıktı

Yollar ve demiryolları yer değiştirdi. Türkiye 3 metre kaydı. Kandilli Rasathanesi Müdürü haklı çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinden sonra Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin 3 metre yer değiştirdiğini açıklamıştı. Sosyal medyada paylaşılan yol ve demiryollarının yer değiştirdiği görüldü.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 18:22
Takip Et

Türkiye 3 metre kaydı. Yollar yer değiştirdi

Yollar ve demiryolları yer değiştirdi. Türkiye 3 metre kaydı. Kandilli Rasathanesi Müdürü haklı çıktı
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremin şiddetiyle ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"GERÇEK BİR AFETLE KARŞI KARŞIYAYIZ. TÜRKİYE 3 METRE KAYDI"

Türkiye'nin çok büyük bir afetle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özener, "Gerçek bir afetle karşı karşıyayız. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem daha önce alışılagelmiş bir deprem hareketliliği değil. Şöyle düşünün doğrultu atımlı bir faydayız. Durduğunuz plakanın ortasında fay hattı var, karşı bloğunun sola doğru hareket ettiğini düşünüyorsunuz, doğrultu atımlı fay hattı olduğu için birinin sağa birinin sola kaydığını düşünün ve ilk pozisyonlarına göre 3 metrelik bir atım oluyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalardan sonra sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise Özener’i doğruladı. Yollar ve demiryolları büyük tahribata uğrarken, yamuldukları görüldü. Yolların yer değiştirdiği görülürken, tren raylarının ise yaklaşık 3 metre yamulduğu görüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

köksal
8.02.2023 18:52
raydaki elk direkler düz nasıl oluyor  
 
Millet
8.02.2023 18:51
Bilim her zaman gerçektir.  
 
Suat Tekin
8.02.2023 18:42
DDY çok uyanık olmalı ülke içindeki tren rayları tümüyle kontrol edilmeli zeminleri kaymış olabilir,Hızlı tren güzergahları,zemin etütleri yapılmalı,önceleri pek sarsıntı olmazdı şimdilerde sarsıyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
3
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
4
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
5
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
6
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan şok Erdoğan açıklaması: İktidarla hizalanmayı reddediyorum
7
﻿Depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan şok Erdoğan açıklaması: İktidarla hizalanmayı reddediyorum
﻿Depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan şok Erdoğan açıklaması: İktidarla hizalanmayı reddediyorum
﻿İzmir'den 225 polis deprem bölgesine gidiyor
﻿İzmir'den 225 polis deprem bölgesine gidiyor
﻿İzmir'den 225 polis deprem bölgesine gidiyor
﻿Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
﻿Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
﻿Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
﻿Göztepe'ye Fildişili santrfor
﻿Göztepe'ye Fildişili santrfor
﻿Göztepe'ye Fildişili santrfor
﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
﻿Hatay'da bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.